Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Pietro Calogero, Presidente Zaia: "Servì lo Stato in anni durissimi"

Ansa 07 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 7 aprile 2026 - “La scomparsa di Pietro Calogero richiama alla memoria una stagione durissima della vita italiana, nella quale servire lo Stato significava esporsi ogni giorno in prima persona, in un contesto segnato da terrorismo, violenza politica e tensioni profondissime. In quegli anni fare il magistrato non era soltanto esercitare una funzione fondamentale, ma rappresentava un atto quotidiano di democrazia, responsabilità e personale coraggio”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricordando il magistrato scomparso a Padova, all'età di 86 anni.

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