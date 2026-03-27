Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"

Ansa 27 marzo 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto. È il primo atto importante di questo nuovo Consiglio regionale, che ha dimostrato di sapersi confrontare, trovare sintesi e assumere decisioni nell'interesse della nostra comunità”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando il via libera odierno del Consiglio al DEFR.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO