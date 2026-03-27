Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr 2026-28 e alla Nota di Aggiornamento

Ansa 27 marzo 2026 a

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(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - Dopo l'esame dell'articolata manovra emendativa iniziata ieri pomeriggio e terminata nel corso della seduta odierna, l'assemblea legislativa veneta ha approvato con 31 voti favorevoli e 15 contrari, il Documento di economia e finanza regionale 2026-28 e la Nota di Aggiornamento, di cui al Disegno di deliberazione amministrativa n. 6, di iniziativa della Giunta, illustrato dal relatore, il presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), dal correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo, e discusso dai componenti dell'assemblea legislativa.

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