Comunicato Stampa: Lovat(ResistereVeneto):“Proposta normativa per riconoscere condizione insularità funzionale Venezia"

Ansa 25 marzo 2026 a

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Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto), ha presentato il Progetto di legge statale, a firma Lovat e Szumski, da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, dal titolo “Riconoscimento della condizione di insularità del territorio di Venezia e della isole della Laguna e misure per il superamento degli svantaggi derivanti.”

La proposta normativa, che nasce dall'esigenza di riconoscere ufficialmente la specificità territoriale della città di Venezia e delle sue isole lagunari, individuandone la condizione di insularità funzionale permanente, si configura come uno strumento legislativo concreto e operativo, che traduce in azioni reali il principio costituzionale dell'insularità, riconoscendo Venezia come territorio insulare funzionale e garantendo ai suoi residenti pari accesso ai servizi pubblici essenziali, con particolare attenzione alla sanità e alla mobilità. Vengono perseguiti gli obiettivi di equità territoriale, tutela della salute e dei servizi sanitari, accessibilità e mobilità, sviluppo economico sostenibile.

L'obiettivo della proposta di legge statale è duplice: da un lato, riconoscere formalmente la condizione di insularità funzionale di Venezia, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; dall'altro, consentire l'adozione di misure compensative concrete, con particolare attenzione a infrastrutture, mobilità, servizi sanitari e sviluppo economico sostenibile. A tal fine, si prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per l'insularità veneziana, destinato a finanziare interventi infrastrutturali, servizi pubblici essenziali, potenziamento dei servizi sanitari e misure per garantire la mobilità dei residenti.

Nel Testo della proposta normativa viene chiarito come, in ogni normativa statale, vigente o futura, che preveda misure, benefici o politiche pubbliche destinate ai territori insulari, il territorio di Venezia e delle isole della laguna verrebbe equiparato ai territori insulari della Repubblica sul fronte delle infrastrutture e della mobilità, dell'accesso ai servizi pubblici e amministrativi, dei servizi sanitari e socioassistenziali, dello sviluppo economico e del sostegno alle attività produttive, della tutela ambientale e del patrimonio culturale.

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