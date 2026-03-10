Comunicato Stampa: Reply: per 93% dei tech leader l'Agentic AI sarà un'alternativa strategica al sourcing tradizionale

Ansa 10 marzo 2026 a

La ricerca evidenzia inoltre un significativo gap di maturità: se il 76% delle aziende ha introdotto l'AI in alcune fasi del ciclo di sviluppo software, solo il 20% ha raggiunto un'integrazione più estesa lungo l'intero ciclo di vita. Questa disparità rappresenta un'importante opportunità per le organizzazioni in grado di scalare l'AI oltre casi d'uso isolati, adottando un approccio sistemico. Forrester raccomanda ai leader di definire una roadmap di 90-120 giorni per riorchestrare i propri modelli di delivery: ciò significa trattare il codice generato dall'AI secondo un approccio “Zero Trust” e rivedere le strategie di talent management, privilegiando competenze architetturali e di dominio rispetto alle sole capacità di coding.

“I risultati dello studio Forrester confermano quanto stiamo osservando sul mercato: l'AI non è più solo uno strumento di produttività, ma un fattore di discontinuità che richiede un nuovo modello operativo”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “I limiti dell'offshoring tradizionale, in particolare in termini di qualità e conformità normativa, stanno riportando il controllo al centro delle strategie IT. Con il nostro modello Silicon Shoring rispondiamo a questa esigenza, combinando la prossimità degli esperti Reply – con competenze verticali di settore e AI – con la scalabilità potenzialmente illimitata dell'Agentic AI, consentendo ai nostri clienti di innovare più rapidamente senza compromettere sicurezza e integrità architetturale.”

