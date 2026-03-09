Comunicato Stampa: Ki Reply e Data Reply supportano l'innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma Cerebra

Ansa 09 marzo 2026 a

In un mercato dinamico e altamente regolamentato come quello delle tecnologie medicali, la capacità di analizzare informazioni con precisione e tempestività rappresenta un vantaggio competitivo determinante. Per ridurre il carico di attività manuali e velocizzare i processi di ricerca e analisi a supporto di marketing e vendite, Siemens Healthineers utilizza oggi “Cerebra” come AI-powered knowledge platform: una soluzione che, grazie ad

Il team CRM può così accedere facilmente agli insight tramite un'applicazione web intuitiva, che rende l'esperienza immediata e ne favorisce la rapida adozione nel lavoro quotidiano. La presenza di una knowledge base centralizzata accelera inoltre l'onboarding, permettendo ai nuovi dipendenti di diventare operativi in tempi più brevi grazie a un accesso diretto a informazioni affidabili, procedure e best practice condivise.

Oltre ai benefici immediati, “Cerebra” segna l'avvio di un percorso di evoluzione dell'AI più ampio e strutturato. La piattaforma offre un'infrastruttura scalabile a supporto delle iniziative future, consentendo a Siemens Healthineers di potenziare gli agenti esistenti e introdurne di nuovi in modo rapido ed efficiente, con un approccio sostenibile anche dal punto di vista economico.

“Con ‘Cerebra' stiamo combinando in modo intelligente conoscenza, dati e AI per creare nuove leve di efficienza a supporto del nostro team CRM, ottenendo performance più elevate con meno effort”, ha dichiarato Egemen Adamcil, Product Owner CRM AI Eco-System di Siemens Healthineers. “Oggi i nostri team possono prendere decisioni più solide e in tempi più rapidi. Guardando avanti, saremo anche in grado di sviluppare nuove applicazioni di AI in modo sicuro, veloce e su scala. La piattaforma è al tempo stesso un abilitatore strategico e uno strumento essenziale per le attività di ogni giorno.”

