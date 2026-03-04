Comunicato Stampa: Paralimpiadi di Verona. Presidente Zaia: “Arena accessibile, un'eredità concreta dei Giochi."

Ansa 04 marzo 2026 a

“L'apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto. Venerdì lanceremo un messaggio chiaro di inclusione: la determinazione con cui abbiamo voluto e organizzato questo evento può diventare un esempio concreto di come si abbattono le barriere, non solo fisiche ma anche culturali”.

