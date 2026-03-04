Comunicato Stampa: Hermes Reply affianca Lavazza: un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente

Ansa 04 marzo 2026 a

L'iniziativa, denominata “Un nuovo modello di manufacturing: digitale ed efficiente”, rappresenta un'evoluzione significativa dell'ecosistema produttivo Lavazza verso un approccio pienamente data-driven, integrando tecnologie digitali avanzate per una gestione più connessa, intelligente e flessibile.

Al centro del progetto vi è l'introduzione di una piattaforma digitale centralizzata in grado di connettere macchinari, linee di produzione e sistemi di stabilimento, consolidando i dati operativi in un ambiente unificato. Questa architettura consente il monitoraggio in tempo reale delle performance, l'analisi avanzata dei dati e l'ottimizzazione continua dei processi, garantendo una visibilità end-to-end sull'intero ciclo produttivo e agevolando decisioni più rapide e data-driven. Il nuovo modello prevede inoltre l'adozione di interfacce digitali evolute per migliorare l'interazione tra operatori e sistemi produttivi, aumentando la trasparenza e facilitando i processi.

Un ruolo chiave è svolto dalle tecnologie di Artificial Intelligence e Computer Vision, introdotte per rendere più intelligenti e flessibili i controlli di qualità e le analisi del processo produttivo lungo le linee di confezionamento. Grazie a sistemi avanzati di analisi e identificazione delle anomalie tramite immagini, la qualità complessiva del processo risulta più efficiente e flessibile. Ad esempio, è possibile monitorare in tempo reale la corretta composizione dei pallet di prodotto finito, riducendo scarti e rilavorazioni e garantendo una costanza qualitativa elevata.

Il progetto ha previsto inoltre l'implementazione di un sistema centralizzato per la completa tracciabilità del prodotto, che raccoglie e correla i dati provenienti dalle diverse fasi produttive. Questo permette di monitorare in tempo reale i flussi di produzione, rafforzando trasparenza, controllo e capacità di risposta lungo l'intera filiera industriale.

La piattaforma digitale è infine in fase di arricchimento con soluzioni di cognitive manufacturing basate su Artificial Intelligence Agentica, dove reti di agenti orchestrati e autonomi possono collaborare all'individuazione di problemi e in generale supportare Lavazza all'ottimizzazione intelligente dei propri processi produttivi.

Attraverso questa collaborazione con Hermes Reply, Lavazza ha proseguito il proprio percorso verso obiettivi di innovazione ed efficienza, sviluppando un modello produttivo in cui flessibilità, controllo e qualità rappresentano i principali obiettivi. Un percorso condiviso che consolida l'evoluzione digitale dei processi industriali e valorizza l'integrazione tra competenze tecnologiche e visione industriale.

