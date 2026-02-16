Comunicato Stampa: Minacce a giovane cronista vicentino

Ansa 16 febbraio 2026 a

“Le minacce rivolte ad Adriano Cappellari, collaboratore del Giornale di Vicenza e de L'Altopiano, sono un fatto grave. Quando si tenta di intimidire un cronista per ciò che scrive, non si colpisce solo una persona, ma il diritto dei cittadini a essere informati in modo libero e trasparente. E noi non possiamo permetterlo: ad Adriano va tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza e l'incoraggiamento a non arretrare di un passo”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo in merito alle lettere anonime e ai messaggi intimidatori che - secondo quanto riportato dagli organi di stampa - da mesi prendono di mira il giovane cronista vicentino, fino alla recente missiva recapitata a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, nella quale si intimerebbe di “farlo smettere di scrivere”. Nelle stesse comunicazioni sarebbero citate anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e lo stesso sacerdote.

