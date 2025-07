Comunicato Stampa: Strada 52 gallerie, 100.000 euro per manutenzione e valorizzazione

Ansa 30 luglio 2025 a

(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - “Con lo stanziamento di 100.000 euro a favore del CAI del Veneto, la Regione Veneto conferma il proprio impegno per la tutela, la manutenzione e la valorizzazione della Strada delle 52 Gallerie sul Monte Pasubio, uno dei percorsi storici e naturalistici più suggestivi delle Prealpi vicentine. L'intervento si inserisce nel più ampio obiettivo regionale di sostenere le attività di cura e fruizione responsabile della montagna, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dal Club Alpino Italiano e dai suoi volontari nella conservazione di itinerari di rilevanza storica, escursionistica e paesaggistica”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta l'approvazione di un emendamento al Disegno di legge n. 337 sull'assestamento del bilancio di previsione 2025-27 che stanzia 100.000 per la manutenzione e la valorizzazione della Strada delle 52 Galleria. “La Strada delle 52 Gallerie, capolavoro di ingegneria militare della Prima Guerra Mondiale, rappresenta non solo un patrimonio storico da preservare, ma anche un punto di riferimento per il turismo sostenibile e per la memoria collettiva delle nostre montagne. Grazie a questo contributo sarà possibile affrontare interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché azioni di valorizzazione culturale e ambientale del percorso. Un segno concreto di attenzione alle terre alte, alla loro storia e alla loro comunità”, ha proseguito Ciambetti. “I sempre più frequenti episodi che vedono coinvolti escursionisti impreparati ad affrontare la montagna e poco rispettosi, e i conseguenti e corretti richiami del CAI sulla necessità di un atteggiamento disciplinato, evidenziano che la montagna presuppone rispetto non solo dei luoghi ma anche di quanti si impegnano quotidianamente per la sua manutenzione e che permettono di goderne in tutta sicurezza. Essere turisti sostenibili oggi significa capire l'importanza della salvaguardia dei luoghi, del patrimonio storico ambientale e culturale e delle persone che lo conservano intatto”, ha concluso il Presidente.

