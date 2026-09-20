La Russa stronca Vannacci: “Aiuta la sinistra, con noi non c'entra nulla”

Foto: Ansa

Luigi Frasca 20 settembre 2026 a

a

a

Il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, "per il momento è un rafforzamento del centrosinistra. E credo che tale rimarrebbe". Lo ribadisce il presidente del Senato Ignazio La Russa in un'intervista a La Stampa dove puntualizza: "Vannacci era vicepresidente di un partito del centrodestra. Ha deciso di fondarne uno suo: legittimo. Ha deciso di votare contro il governo: legittimo. Ha deciso di raccogliere i transfughi del centrodestra, quelli che pensavano che non li avremmo ricandidati: legittimo. Ma è altrettanto legittimo dire che cosa c'entri tutto questo con noi. Uno può qualificarsi come vuole, ma non esiste un'unica destra".

L'ultima di Alemanno: ora vuole le dimissioni della premier Meloni

Infatti, "la sua posizione non ha niente a che spartire con noi", insiste, citando in particolare la posizione di FnV sul femminicidio, che - sottolinea La Russa - "rigetto in toto", così come le posizioni espresse dal generale sul patriarcato e sull’Ucraina. Sulla possibilità di un'alleanza con Vannacci, quindi, La Russa ripete il "mai" già proferito dalla premier: "A questa domanda ha già risposto Giorgia Meloni e io sono assolutamente d'accordo con lei, non per principio, ma perché condivido le sue idee".