Bollo auto, Donzelli azzera i teoremi M5s: "Da voi promesse, da noi fatti"

Valerio Castro 18 settembre 2026 a

a

a

Il governo di Giorgia Meloni ha abolito una delle tasse più odiate dagli italiani, il bollo auto e moto, sui veicoli di piccole e medie dimensioni. E per la sinistra è il "governo delle tasse". Ad affermarlo con acrobatiche argomentazioni è Vittoria Baldino del Movimento 5 stelle nel corso dell'ultima puntata di Realpolitik su Rete 4. "Adesso serve un annuncio per prendere in giro gli italiani, altro che hanno abbassato le tasse, questo è il governo delle tasse", attacca la parlamentare. Baldino afferma che quando lo aveva proposto il Movimento 5 Stelle, FdI aveva parlato di proposte alla Cetto la Qualunque: "Copiate misure proposte da altri che ieri erano ridicole e fonte di scherno, oggi invece sono misure bellissime".

La scossa di Giorgia e la passione erotica della sinistra per le tasse

Il riferimento è a Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria che, durante la campagna elettorale, aveva annunciato l’intenzione di sospendere il bollo con certi requisiti. Proposta che era stata attaccata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che l’aveva accostata alle proposte di Cetto La Qualunque. Il personaggio di Antonio Albanese è stato ritirato fuori dalla sinistra come un boomerang contro la premier.

#iltempodioshø

Ebbene, in studio c'è Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia che ribatte: la promessa di Tridico era solo propaganda elettorale perché rivolta ai calabresi quando invece serve una legge nazionale. L'esponente di FdI ha ricordato che molti problemi restano come il caro benzina, la crescita debole dei salari, l'inflazione, ma l'abolizione del bollo auto e moto per i veicoli di bassa e media cilindrata è un aiuto concreto alle famiglie. E sull'abolizione della tassa all'esponente 5stelle replica: "Voi lo avete promesso, noi lo abbiamo fatto".