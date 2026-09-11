Grillo da Fedez: il progetto politico (anticipato da Il Tempo) e la guerra con Conte

Valerio Castro 11 settembre 2026 a

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Beppe Grillo rompe un silenzio di oltre due anni nel dibattito pubblico e lo fa col botto: un'intervista al Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra (lunedì alle 13 su YouTube e Spotify). Un ritorno - se non si considerano gli interventi sul blog - che in tutta probabilità sarà legato a quanto anticipato da Il Tempo. Il comico genovese, cofondatore del Movimento 5 Stelle finito nelle mani di Giuseppe Conte, sta lavorando a un nuovo soggetto politico. Come spiegato in questo articolo , deve sciogliere le ultime riserve ma Grillo ha già pronta una proposta sul reddito, una bozza di programma e un nuovo spettacolo da portare in giro per l'Italia. Il tutto in attesa di una sentenza che potrebbe inibire il simbolo 5Stelle a Conte, che sicuramente ascolterà con grande attenzione l'intervista di Beppe con Fedez.

Video su questo argomento Torna Beppe il castiga-Conte - Il commento del direttore Daniele Capezzone

Insomma, un nuovo clamoroso capitolo nella saga delle "guerre pentastellari". Tornando ai progetti grillini, Beppe avrebbe contattato diversi consulenti di calibro internazionale del settore Ict per creare il successivo step a Rousseau, l’agorà digitale voluta dall’ex socio, scomparso, Gian Roberto Casaleggio. L'ispiratore ideale del progetto sarebbe Elon Musk. Sui temi politici prioritari nel nuovo progetto ci sarebbe una nuova forma di reddito di cittadinanza, sull'intelligenza artificiale, l’ambiente e il lavoro, e quant'altro. L'attenzione, nella galassia 5Stelle, è già altissima.