Il ritorno di Beppe: Grillo intervistato da Fedez

Edoardo Sirignano 12 settembre 2026 a

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Grillo il back. Non è più uno slogan. Lo scenario, rivelato in esclusiva su queste colonne e ben spiegato in un editoriale a firma del nostro direttore, Daniele Capezzone, è la realtà. A confermarlo la presenza del comico genovese a "Pulp", podcast condotto da Fedez e Davide Marra. In una chiacchierata molto informale, il fondatore del Movimento, parlerà del suo nuovo protagonismo e di eventuali impegni politici.

Ecco perché lo scoop de Il Tempo e il successivo annuncio di un’intervista, dopo anni di mancato confronto con i giornalisti, apre più di un semplice dibattito all’interno della galassia pentastellata. Giuseppe Conte, da questo momento in poi, non dovrà concentrarsi esclusivamente sulla corsa per ridiventare leader della coalizione progressista, ma innanzitutto badare al ritorno dello storico fondatore del Movimento. Quest’ultimo non solo potrebbe bloccargli il simbolo prima delle elezioni, attraverso un’ "inibizione", ma addirittura potrebbe essere della "partita politiche" con un progetto tutto nuovo, incentrato su nuove tecnologie e modelli alternativi di welfare. Motivo per cui lo scambio di battute via social, previsto per lunedì, sarà basilare per capire i futuri equilibri a quelle latitudini. La strategia del genovese, infatti, è sfruttare il malcontento presente all’interno della base del M5S per riprendere la "rivoluzione dal basso", interrotta a causa del protagonismo dell’ex premier che, dopo averlo sfruttato per ritagliarsi un ruolo nei palazzi che contano, lo ha messo alla porta, defenestrandolo finanche da garante.

La sfida, quindi, è già partita. Secondo chi frequenta Beppe, il programma è definito. Si parte ovviamente dall’insostituibile blog. Non è un caso che l’Elevato, in queste ultime settimane, lo stia sfruttando, o meglio provando, come ai vecchi tempi. Il secondo step sono, invece, gli spettacoli. L’attore vuole tornare sui grandi palchi, quelli che lo hanno portato alla ribalta. Si parla già di un tour da tutto esaurito. Attenzione, poi, alle priorità su cui concentrarsi. E, proprio a riguardo, dovrebbe esserci la svolta. L’intento dell’attore non è riciclare i soliti temi cavalcati dalla sinistra di palazzo, ma distinguersi per una proposta modello Musk. Grillo sarebbe un grande estimatore del fondatore di X. Nuova versione, però, anche per il reddito agli ultimi, pensato in una formula completamente diversa. Insomma, una vera e propria svolta.

L’ultimo pensiero sarà reclutare uomini e donne per riempire eventuali liste. Anche in questo caso, però, la linea, a detta di chi conosce l'attore ligure, è chiara. Nessuno spazio per "big" riciclati e in cerca di poltrona, vedi la Raggi di turno, impegnata a corteggiare Conte. Si punterà, al contrario, su professionalità emergenti, associazioni e giovani intraprendenti. Motivo, per cui gli astri pirata, pubblicati dai Figli delle Stelle e ricondivisi su queste colonne, potrebbero essere l’inizio di un nuovo tsunami per chi pensava di aprire il palazzo come la più banale scatoletta di tonno e non certamente sostituirsi al vecchio Pci.

