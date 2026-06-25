Nato, “voli Usa dall'Italia”. Parla il segretario generale Rutte e scatena la figuraccia a sinistra

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Fausta De Rossi 25 giugno 2026 a

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Una bufera. In un bicchier d’acqua. Le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte nel giorno del colloquio con Donald Trump a Washington e del summit degli «E5» a Berlino in preparazione del vertice di Ankara del 7 e 8 luglio, hanno sollevato un polverone ridotto, poi, a granelli di sabbia. In un’intervista a Fox News il numero uno dell’Alleanza atlantica ha fornito dei dati delle operazioni militari degli Stati Uniti in Iran effettuate con il supporto Nato, certamente nell’auspicio di mitigare l’idea fissa del presidente Donald Trump sul «tradimento» degli alleati occidentali, «colpevoli» di non aver dato supporto a Washington in una missione così delicata. Nel parlare Rutte ha fatto l’esempio dell’Italia: «500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l'operazione. Si tratta di un contributo enorme», sostiene il segretario generale, chissà forse pensando anche di contribuire a smorzare i toni degli ultimi attacchi del capo della Casa Bianca contro la premier Giorgia Meloni. Una "finezza" diplomatica tuttavia che mal si accosta alla piccola sinistra nostrana che come da programma delle più comuni sagre di paese dà fiato alle trombe.

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Non serve neanche il "pronto intervento" del ministero della Difesa che ha subito chiarito che le attività autorizzate rientravano tutte «nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti» e che le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, «l'Italia non ha concesso l'autorizzazione». Come del resto Sigonella conferma. «L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche», operando «nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi Parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale», sottolinea il ministero. Ma non basta alle opposizioni che sfruttano l’ingenuo assist di Rutte per puntarsi i riflettori addosso. «È un corto circuito gravissimo su cui il governo ha il dovere di fare immediatamente chiarezza. Chiediamo che Giorgia Meloni venga con urgenza in aula a riferire su questa smentita che metterebbe l'Italia nella condizione di aver supportato una guerra palesemente illegale mentendo agli italiani», tuonano i capigruppo M5S al Senato e alla Camera Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi. «O Rutte è un bugiardo o Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento e al Paese. A questo punto serve, con urgenza, che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza», fanno eco i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti.

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Angelo Bonelli deposita una interrogazione per chiedere che il governo fornisca al Parlamento l'elenco dei 500 aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane: «Chiedo al governo di indicare date, tipologie di aeromobili e relative funzioni dei velivoli», scrive il deputato di Avs, insinuando che il litigio tra Donald Trump e la premier italiana sia stato «una clamorosa messa in scena per coprire l'appoggio del governo italiano alla guerra in Iran». Opposizione ignara della precisazione della Nato stessa in cui si chiarisce che «il Segretario Generale ha sottolineato come gli Alleati, Italia compresa, abbiano dato seguito ai loro accordi bilaterali esistenti in materia di basi e sorvoli. Il tipo di supporto a cui si riferiva riguarda la logistica o il supporto tecnico», spiega la portavoce, Allison Hart. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto si è detto disponibile a riferire: «Non ho problemi come non ho problemi ad autorizzare qualcuno della Difesa a riferire, aereo per aereo, i voli che sono stati autorizzati, nella sede che sarà ritenuta opportuna». Un bicchier d’acqua assai stretto quello della bufera del centrosinistra.