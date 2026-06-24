4 di Sera, Paragone demolisce Rutte dopo il polverone Nato: “Uno stupido, deve andare a casa”

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Luca De Lellis 24 giugno 2026 a

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Non le manda a dire Gianluigi Paragone. Il caso delle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte ha aperto una polemica tra le varie compagini che si spartiscono il Parlamento: le opposizioni chiedono spiegazioni a Giorgia Meloni riguardo i "500 aerei italiani" menzionati dall'ex premier olandese che avrebbero "partecipato all'operazione Epic Fury" degli Stati Uniti in Iran. Sull'altro fronte, la compagine di governo è unita nel ribadire le parole del ministro Guido Crosetto, per cui le parole di Rutte sono fallaci e non spiegano che gli aerei hanno agito per funzioni "logistiche e tecniche, non cinetiche", nel rispetto dei trattati internazionali.

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Nello studio di 4 di Sera, talk in onda sulle reti Mediaset, interpellato sulla questione il giornalista ha definito "stupido" il comportamento del segretario dell'organo di alleanza militare atlantica. "Non solo bisogna chiedere a Rutte di rettificare, con tanto di scuse, perché viene meno agli equilibri politici con l'Italia", ha esordito l'ospite del conduttore Francesco Vecchi, "ma secondo me ci sono anche i presupposti affinché Rutte se ne vada a casa". Il giudizio di Paragone è tranchant: "Con questa dichiarazione le ha sbagliate tutte, è inadeguato tutte le volte che apre bocca". Ma cosa c'è dietro all'uscita a sorpresa di Rutte durante l'intervista a Fox News, rete televisiva americana filotrumpiana?

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Secondo Paragone, "Rutte si è prestato a fare lo stupido genio guastatore per conto di Donald Trump, in un momento di rapporti delicati, perché ha fornito alla sinistra la possibilità di innescare una polemica che ci sta tutta". Si spiega: "Capisco Bonelli - deputato di Alleanza Verdi e Sinistra presente in studio, ndr - quando chiede al Parlamento di avere conoscenza di questi 500 voli ed ecco perché dico che è stato stupido. Nel tentativo di mettersi sotto l'ala protettrice di un Trump ormai debole, ha esposto la NATO e lui stesso a un boomerang indebolendo l'Italia e aprendo un problema". Per il fondatore dell'ormai sepolto Italexit ora la NATO, "che già era parecchio nell'occhio del ciclone" e contestata nella sua "utilità", è ancora "più difficile da difendere con questo segretario".