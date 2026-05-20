Meloni-Modi, articolo a doppia firma: "Corridoio India-Europa sarà realtà"

Sullo stesso argomento: Meloni accoglie il Primo ministro indiano Modi, poi una visita notturna al Colosseo

20 maggio 2026 a

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Un rapporto solido quello tra l'Italia e l'India e che è destinato a crescere e durare. Nel giorno della visita del primo ministro indiano Narendra Modi in Italia lui e la premier Giorgia Meloni hanno diffuso un articolo a doppia firma sul rapporto tra le due democrazie. "In effetti, stiamo assistendo all'emergere di ciò che potrebbe essere definito l'Indo-Mediterraneo, un corridoio cruciale per il commercio, la tecnologia, l'energia, i dati e le idee che unisce l'Oceano Indiano all'Europa. È proprio all'interno di questo spazio interconnesso che il nostro legame si evolve naturalmente in un partenariato strategico speciale, capace di gettare un ponte tra due continenti e di plasmare nuove dinamiche globali", è un dei passaggi dell'articolo a doppia firma pubblicato sul sito del premier indiano.

La svolta strategica tra Italia e India: asse su difesa, tecnologia ed economia

Meloni e Modi scrivono: "In questo contesto, il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa rappresenta una visione volta a collegare le nostre regioni attraverso infrastrutture e trasporti moderni, reti digitali, sistemi energetici e catene di approvvigionamento resilienti. L'India e l'Italia si impegnano inoltre a collaborare con gli altri partner per trasformare questa visione in realtà".