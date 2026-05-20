La svolta strategica tra Italia e India: asse su difesa, tecnologia ed economia

20 maggio 2026 a

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Il primo ministro indiano Narendra Modi è atterrato nella serata di ieri 19 maggio a Roma Fiumicino per la sua visita ufficiale in Italia. Un incontro che mira a rafforzare la cooperazione fra i due paesi, con particolare attenzione al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC) e alla stesura di un Piano d'Azione Strategica Congiunto 2025-2029. Ad accogliere Modi è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che su X ha scritto: "Italia e India rafforzano ogni giorno una partnership strategica fondata su crescita, innovazione, sicurezza energetica e stabilità internazionale. Pronti a lavorare insieme a grandi progetti". Prima tappa è stata la visita notturna al Colosseo in compagnia della premier Giorgia Meloni, che su X ha dato il benvenuto al suo omologo pubblicando una foto che li ritrae sorridenti. I due hanno poi sottoscritto una lettera per ribadire "il nuovo slancio" inferto alle relazioni bilaterali che ormai hanno raggiunto "una fase decisiva" passando da "cordiale amicizia" a "partenariato strategico, speciale, fondato su valore di libertà e democrazia nonché su una visione comune del futuro",

L'obiettivo di questo concreto avvicinamento è quello di creare "una potente sinergia tra il design italiano, l'eccellenza manifatturiera e i supercomputer di livello mondiale — espressione della posizione dell'Italia come potenza industriale — e la rapida crescita economica dell'India, il talento ingegneristico, la scala produttiva e il suo ecosistema innovativo e imprenditoriale, che conta oltre 100 unicorni e 200.000 start-up". Lo scopo è quindi quello di superare i "20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029 con particolare attenzione a difesa e aerospazio, tecnologie pulite, macchinari, componenti automobilistici, chimica, farmaceutica, tessile, agroalimentare, turismo e altro ancora".

Fra i dossier non manca di certo quello tecnologico e dell'intelligenza artificiale, da approfondire per far fronte alla rivoluzione di portata incalcolabile che avverrà di qui a dieci anni. In questo senso "il dinamico ecosistema innovativo dell'India, unito a un vasto bacino di professionisti altamente qualificati e le avanzate capacita' industriali dell'Italia rendono la cooperazione in questi ambiti tanto naturale quanto strategica". Centrali nel partenariato anche "le cooperazione in settori quali difesa, sicurezza e tecnologie strategiche". Il meeting fra Italia e India è quindi destinato a mutare i rapporti fra i due paesi e a creare opportunitàdi grande sviluppo per entrambi.