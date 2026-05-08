Italia-Usa, Meloni riceve Rubio: il faccia a faccia a Palazzo Chigi

Foto: Ansa

Tommaso Manni 08 maggio 2026 a

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Il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Marco Rubio, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il faccia a faccia è durato oltre un'ora e mezzo. La visita, definita "di cortesia", segue l'incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Rubio è stato accolto nel cortile all'interno di palazzo Chigi dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. Poi la stretta di mano tra Meloni e Rubio, immortalata da fotografi e telecamere, nella sala dei Galeoni. A seguire ha preso il via l'incontro.

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Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato ai cronisti di aver ribadito al segretario di Stato, durante il loro colloquio alla Farnesina, "l'importanza dell'Italia nel Libano". Tajani ha detto di aver inoltre espresso al collega americano "la nostra disponibilita' a essere presenti anche in futuro in Libano, per garantire la stabilita' e per rinforzare anche le forze armate libanesi, cosa che stiamo gia' facendo con la nostra missione bilaterale".