DiMartedì, Cattaneo cita De André e silenzia Baldino: “Ci avete lasciato una voragine”

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Gianni Di Capua 06 maggio 2026 a

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A DiMartedì, nella puntata di martedì 5 maggio del programma di La7 condotto da Giovanni Floris, va in scena uno scontro tra Alessandro Cattaneo e Vittoria Baldino sull'operato del governo Meloni. La deputata del Movimento 5 Stelle va all’assalto dell’esecutivo, reputandolo “complice del disastro economico generato dalle guerre che Meloni non è stata in grado di combattere”. “Il centrosinistra dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio. Perché francamente ci avete lasciato una situazione... Francamente ci avete lasciato una voragine con il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo preferito fare dei posti di lavoro veri invece che dare il sussidio per dipendere da quello. Ci avete lasciato un buco con i crediti d'imposta per il superbonus. Io lezioni sull’energia proprio non ne accetto. Avete detto di no ai rigassificatori, avete detto di no al TAP. Se era per voi eravate ancora abbracciati agli ulivi in Puglia…”, le parole di Cattaneo. La celebre citazione del deputato di Forza Italia, tratta dalla canzone "Bocca di Rosa" di Fabrizio De André, scatena un siparietto in studio, con Baldino che chiede al suo interlocutore di non citare De Andrè e rivendica infine che è stato “grazie al M5S che c’è il TAP”.