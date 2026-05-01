Concertone, blitz di Elly Schlein a caccia di voti. Sul palco il solito comizio ProPal

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Luca De Lellis 01 maggio 2026 a

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Non poteva farsela sfuggire, l'occasione era troppo ghiotta. "Sono qui come ospite, buon primo maggio a tutti!": c'è anche Elly Schlein nel backstage del tradizionale Concertone che dal 1990 le tre sigle sindacali confederate, CGIL-CISL-UIL, organizzano per celebrare la Festa dei Lavoratori. Negli anni l'evento ha assunto connotati sempre più di sinistra, e allora non poteva mancare all'appello la segretaria del Pd che in discontinuità con i suoi predecessori sta cercando di riportare il partito vicino alle necessità delle nuove generazioni di lavoratori. Una chance anche per farsi vedere vicina ai giovani ammassati in Piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, alla ricerca di una figura politica in cui riporre le proprie speranze per un futuro "ancora dalla loro parte", come recita il tema del Concertone, incentrato sul ruolo dell'Intelligenza Artificiale e dei suoi effetti nel mercato del lavoro.

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Come da sceneggiatura ormai consolidata, dopo l'apertura affidata ad Arisa - co-conduttrice dell'edizione 2026 del Concertone insieme a Big Mama e all'attore Pierpaolo Spollon - esibitasi in una cover del brano "Futura" di Lucio Dalla, largo alle giovani promesse del panorama musicale italiano. Sissi di Amici21, Rob la vincitrice di X Factor per cui i ragazzi "sono stufi di fare lavori di m... e stage non retribuiti e il cambiamento deve partire da noi", il rapper Dutch Nazari che si è espresso sulla questione palestinese e la Flotilla, Lea Gavino e altri artisti ancora lontani dalle luci dei riflettori. Con buona pace di chi, sui social, si è domandato chi diavolo siano questi cantanti: non temete, nel lungo viaggio fino a stanotte arriveranno sul palco anche voci più note, molte delle quali passate da anche Sanremo. Niccolò Fabi, Ermal Meta, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Levante, Litfiba, Ditonellapiaga, Emma Marrone (con Rkomi), Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Geolier, Irama e altri ancora. Intanto, anche Schlein è voluta essere presente per accaparrarsi quel pezzettino di luce anche per lei. Non fa mai male.