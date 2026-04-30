Flotilla, sinistra all'arrembaggio: "Israele pirata e terrorista". E Tel Aviv: "A bordo condom e droga"

Tommaso Manni 30 aprile 2026 a

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Una reazione annunciata quella di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti che si stavano dirigendo verso la Striscia di Gaza. In totale, la Marina ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla durante la notte, vicino all'isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. Le altre imbarcazioni sono state avvertite di cambiare rotta, altrimenti saranno anch'esse intercettate. Dopo l'assalto compiuto dall'Idf alle imbarcazioni della Flotilla le opposizioni chiedono congiuntamente "un'informativa urgente alla presidente del Consiglio e ai ministri Crosetto e Tajani", è la richiesta formulata nell'Aula di Montecitorio, in apertura di seduta, dai deputati Marco Grimaldi di Avs, Arturo Scotto (Pd) e Stefania Ascari (M5s).

Pd e Avs si imbarcano idealmente sugli scafi ProPal: "L'esercito israeliano sta abbordando illegalmente le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. Questa è pirateria internazionale. Si tratta nuovamente di una inaccettabile violazione del diritto del mare, fatta con arroganza a largo di Cipro, in acque internazionali a 50 miglia dalle coste greche e quindi dall'Europa", attacca la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Da alcune ore si sono persi i contatti con gli attivisti umanitari a bordo- aggiunge-. L'abbordaggio è illegale e gli attivisti sono stati sequestrati in acque internazionali".

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Ancora più duro Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde: "Il governo terrorista di Netanyahu ha sequestrato, a Creta, in acque internazionali, le imbarcazioni e gli equipaggi della Flotilla. È l'ennesimo atto di pirateria". "Netanyahu, sottoposto a mandato di cattura internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, ha raso al suolo Gaza, ucciso oltre 70 mila civili, consentito l'invasione dei coloni in Cisgiordania e la pulizia etnica del popolo palestinese - continua - Tutto questo nel silenzio complice dell'Europa e del Governo italiano. E chi tace, chi non interviene sanzionando chi uccide donne e bambine, distrugge scuole e ospedali, diventa complice", aggiunge. "Il governo italiano deve rompere immediatamente il silenzio, condannare questa azione illegale, pretendere il rilascio immediato di tutti i civili sequestrati e sanzionare Israele per i gravi crimini contro l'umanità commessi", conclude Bonelli.

Intanto in un post su X il ministero degli Esteri israeliano ha scritto: "Circa 175 attivisti, provenienti da oltre 20 imbarcazioni della flottiglia dei preservativi, stanno ora raggiungendo pacificamente Israele". Preservativi? Ieri sera, il ministero ha pubblicato un video che mostra "preservativi e droga" rinvenuti su una delle imbarcazioni. Nel post pubblicato questa mattina, il ministero degli Esteri ha inserito anche il video degli attivisti che a bordo di una nave israeliana fanno delle capriole e ha scritto: "Gli attivisti si divertono a bordo delle navi israeliane".