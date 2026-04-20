Antimafia, il caso Scarpinato sollevato da Il Tempo approda al Tg5

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20 aprile 2026 a

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Scarpinato sempre più nel mirino dopo che sono emerse le intercettazioni fra lui e l’ex pm Natoli in cui si accordano sulle domande e le risposte da dare in commissione Antimafia e le offese a Paolo Borsellino e ai suoi familiari. Il Movimento 5 Stelle ha attaccato Il Tempo senza però replicare nel merito delle accuse pubblicate. Chi, invece, ha commentato la vicenda è stato Manfredi Borsellino, figlio del magistrato antimafia, che ha definito “deprecabili” le parole di Natoli. Non solo. Anche Magistratura indipendente, nella figura della presidente Loredana Micciché, ha pubblicato una nota in cui ha evidenziato come le espressioni riportate dalla stampa “non scalfiscono quella memoria”, manifestando “un profondo rammarico per il tenore degli apprezzamenti espressi nei confronti di Paolo Borsellino e dei suoi familiari”.