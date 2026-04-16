Guerra, Zelensky a Roma propone il “Drone Deal” a Meloni: cooperazione in vista con l'Ucraina

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Andrea Riccardi 16 aprile 2026 a

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Droni, tecnologia e cooperazione industriale: è su questo terreno che si gioca una parte sempre più decisiva della guerra e degli equilibri internazionali. Durante la sua visita a Roma, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo sul tavolo una proposta concreta, il cosiddetto "Drone Deal", discutendone con la premier Giorgia Meloni e con i vertici della difesa italiana. L'idea è chiara: mettere a disposizione degli alleati il know-how maturato dall'Ucraina in quattro anni di guerra, in cambio di sistemi avanzati che Kiev non è in grado di produrre autonomamente, a partire dai missili MIM-104 Patriot. Il punto, spesso ignorato nel dibattito politico, è che l'Ucraina si è trasformata in una vera potenza nel settore dei droni. Costretta dalla necessità e dalla scarsità di risorse, Kiev ha sviluppato soluzioni innovative e a basso costo, arrivando a produrre centinaia di migliaia di droni intercettori ogni mese. Un modello che ha ribaltato la logica tradizionale della difesa: non più costosi missili contro bersagli relativamente economici, ma droni contro droni, con un rapporto costi-benefici decisamente più sostenibile. Non a caso, aziende locali come General Cherry sono diventate centrali in questo ecosistema, mentre si sono perfezionate tecnologie cruciali come i sistemi di disturbo elettronico e i sensori di riconoscimento.

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In questo contesto, l'Italia si muove con pragmatismo. Leonardo, colosso della difesa partecipato dallo Stato, è il partner naturale per una possibile coproduzione. La stessa Meloni ha riconosciuto il ruolo dell'Ucraina come "nazione guida" nel settore, aprendo alla collaborazione industriale. Un approccio che punta a rafforzare la filiera europea della difesa senza rinunciare all'interesse nazionale, anche alla luce dei recenti cambiamenti ai vertici dell'azienda, dove Lorenzo Mariani ha assunto un ruolo di primo piano.

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Accanto alla cooperazione tecnologica, restano sullo sfondo i dossier politici. Zelensky ha incontrato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre nei colloqui con il governo italiano si è parlato delle tensioni europee, a partire dalle posizioni di Viktor Orbán, spesso critico sugli aiuti a Kiev, ma ora uscito sconfitto dalle elezioni in Ungheria. Ma è soprattutto sul piano industriale che si intravede la partita più concreta: serve maggiore cooperazione militare per avere un vantaggio strategico per entrambe le parti.