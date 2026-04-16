Ucraina, prima battaglia vinta dai "soldati robot". L'arma segreta di Zelensky

Valerio Castro 16 aprile 2026 a

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Soldati robot sul campo di battaglia. La guerra del futuro è già realtà in Ucraina che schiera i droni terrestri, veicoli blindati telecomandati di piccole dimensioni. Sparano e depongono mine, vanno all'assalto e naturalmente non hanno paura di morire. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "per la prima volta è stata sconfitta e catturata una posizione russa utilizzando unicamente robot di terra e droni", l'annuncio riportato dal Corriere della sera. "La nostra operazione ha obbligato i russi alla resa. Noi non abbiamo perso neppure un soldato", ha rivendicato.

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Ratel, TerMit, Ardal, Rys, Zmiy, Protector e Volia i nomi dei mezzi utilizzati, di terra e di cielo. Negli ultimi mesi l'uso di robot soldato è aumentato notevolmente. In novanta giorni sembra che nuovi droni terrestri abbiano compiuto 22mila operazioni. "Significa che le vite dei nostri soldati sono state risparmiate più di 22.000 volte. Nelle zone pericolose delle prime linee abbiamo inviato droni meccanici anziché i nostri eroi. È il caso di dire che l’alta tecnologia protegge l’alto valore delle vite umane". Quanto inciderà nel proseguo ddella guerra con la Russia?