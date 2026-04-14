La richiesta di Meloni all'Europa: "Sospendere il patto di stabilità"

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14 aprile 2026 a

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La sospensione del Patto di stabilità "potrebbe aiutare, certamente. Bisogna vedere come va nei prossimi giorni ma penso che l'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il punto stampa tenutosi in occasione della sua partecipazione alla 58ª edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, a Verona.

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"Noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa: il tema di prendere in considerazione anche una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. Esattamente come, sempre tornando a questo settore, stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia — ETS, sospensione ETS, che abbiamo cominciato a discutere mesi fa — ma anche il CBAM. Oggi parliamo di fertilizzanti e sospendere oggi il CBAM sarebbe oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza. Su questo siamo molto determinati a dare battaglia in Europa ma per il bene dell'Europa perché non si può rimanere sempre identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa. Crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia particolarmente responsabile, non un irresponsabile come invece alcuni vorrebbero", ha concluso la premier.