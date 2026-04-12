Fratelli d'Italia, Arianna Meloni gela la sinistra: “Il governo va fino all'ultimo giorno”

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Gianni Di Capua 12 aprile 2026 a

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Il governo va avanti fino all'ultimo giorno di legislatura e nessuno si aspetti altro che "serietà e responsabilità da parte nostra". Non ci saranno "regalie dell'ultimo minuto che andrebbero a pesare sul futuro dei nostri figli", non si lanceranno in aria "palloncini destinati a sgonfiarsi un attimo", non si dovrà "inventare niente". È quanto sostiene Arianna Meloni, in un'intervista al Corriere della sera. L'esecutivo continuerà, prosegue la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ad "adoperarsi per fare il bene dell'Italia: vogliamo costruire un Paese che sia migliore oggi, ma anche domani, non vogliamo inseguire un consenso facile, dal primo giorno ci siamo rimboccati le maniche e messi a lavorare a testa bassa, continueremo a farlo con slancio e abnegazione nonostante un quadro internazionale mai così difficile". Ed è sul fatto che "l'Italia oggi sta meglio di quando Giorgia Meloni è diventata premier che vogliamo essere giudicati al voto", sottolinea la sorella della presidente del Consiglio.

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E se alle prossime elezioni non ci fosse un vincitore? "Non ci presteremo ad alcuna soluzione ambigua, governi tecnici o di larghe intese. I governi funzionano solo se alla base ci sono programmi condivisi, non pastrocchi per tirare a campare". "Secondo gli ultimi sondaggi il partito è dato al 29%, più di quello che abbiamo ottenuto quando ci siamo presentati agli italiani, primo e unico caso nella storia d'Italia dopo tre anni e mezzo di governo - tiene a precisare -. Il centrodestra è ancora in vantaggio sul campo largo, che allo stato è più impegnato a lanciarsi strali al proprio interno che a costruire un'alternativa. La riforma della giustizia era nel nostro programma, era doveroso portarla avanti. Dopodiché gli italiani hanno fatto una scelta e ne prendiamo atto. Ma in questa partita sono entrate anche altre variabili: la guerra, le tensioni, le paure, l'instabilità mondiale e la prospettiva di un futuro poco chiaro".