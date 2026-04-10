Firenze, lo scivolone di Vannacci: usa il David di Michelangelo senza autorizzazione

Foto: Lapresse

Ignazio Riccio 10 aprile 2026 a

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A Firenze si apre un nuovo caso sull'uso dell'immagine del David di Michelangelo, uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio artistico italiano. Al centro della vicenda ci sono alcune installazioni promozionali del movimento politico "Futuro Nazionale", fondato dall'ex generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, comparse nei giorni scorsi in piazza Tanucci, dove il partito ha inaugurato la sua prima sede provinciale. Sui materiali pubblicitari compare l'immagine della celebre statua, ma senza che sia stata rilasciata alcuna autorizzazione ufficiale. A segnalarlo è stata la direzione della Galleria dell'Accademia di Firenze, istituzione che conserva l'originale dell'opera. "Non c'è stata alcuna autorizzazione", è la posizione netta espressa al "Corriere Fiorentino" dalla direttrice, che ha precisato come non risulti alcuna richiesta formale per l'utilizzo dell'immagine.

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Il nodo riguarda la normativa che disciplina la riproduzione dei beni culturali italiani. In base alla legislazione vigente, l'uso dell'immagine di opere come il David, soprattutto quando inserito in contesti promozionali o commerciali, è subordinato al via libera del Ministero della Cultura, attraverso gli istituti che ne hanno la tutela. A rafforzare questo orientamento è intervenuta negli ultimi anni anche la giurisprudenza. Una sentenza del Tribunale di Firenze del 2023 aveva già affrontato un caso analogo, relativo alla diffusione dell'immagine del David su prodotti commerciali come gadget e souvenir. In quell'occasione i giudici avevano riconosciuto l'illegittimità dell'uso senza autorizzazione, sottolineando che la riproduzione a fini di lucro richiede il consenso degli organi competenti. Una decisione che era stata accolta con favore dal Ministero della Cultura, allora guidato da Gennaro Sangiuliano, come conferma della linea di tutela del patrimonio nazionale.

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Sul piano politico, la vicenda ha già acceso lo scontro. Il Partito Democratico fiorentino ha duramente contestato l'iniziativa, parlando di un comportamento "inaccettabile" e denunciando l'uso di un simbolo nazionale per finalità di propaganda. I consiglieri comunali dem hanno sottolineato come il David rappresenti un bene inalienabile dello Stato, tutelato da norme precise, e che il suo utilizzo non possa essere piegato a operazioni di carattere politico senza il rispetto delle procedure previste. Secondo quanto riferito dagli stessi esponenti politici, anche il Ministero della Cultura avrebbe confermato l'assenza di qualsiasi richiesta o concessione autorizzativa. Gli uffici competenti si sarebbero già attivati per approfondire la vicenda e valutare eventuali azioni a tutela dell'opera e della sua immagine. Resta ora da chiarire quali saranno gli sviluppi sul piano giuridico e amministrativo, in un'area delicata al confine tra libertà di espressione, comunicazione politica e tutela del patrimonio culturale.