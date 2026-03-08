Trump elogia Meloni e scarica Londra e Madrid: “Amo l'Italia, Giorgia una grande leader"

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 08 marzo 2026

"Amo l'Italia, penso che sia una grande leader. Cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica": Donald Trump elogia Giorgia Meloni mentre scarica Londra e Madrid. Il presidente degli Stati Uniti sulle pagine del Corriere della Sera parla alla stampa italiana e al paese tessendo le lodi del Presidente del Consiglio e parlando della guerra mediorientale. Il Tycoon nella sua telefonata con il quotidiano di via Solferino sottolinea il clima disteso con Palazzo Chigi durante la recente crisi e la sintonia che domina con Roma. Approva la strategia scelta dal premier dall'invio della fregata della marina militare al largo di Cipro, a quello dell'invio negli Emirati Arabi Uniti della batteria antimissile Samp/T e dei sistemi anti-drone in Kuwait e Qatar. Il presidente non si limita ad elogiare ma riconosce l'Italia quale alleato della Casa Bianca. Una promozione a pieni voti.

D'altro canto striglia con forza le altre cancellerie europee: "Ce ne ricorderemo, non abbiamo bisogno di gente che si unisce alle Guerre dopo che abbiamo già vinto!" dice laconico il presidente. Trump infatti non è soddisfatto degli altri partner europei, soprattutto di Londra e del premier Keir Starmer. Attriti che riportano indietro all'inizio della guerra con l'Iran. Trump aveva già largamente criticato Londra scrivendo sui propri social: "Il Regno Unito, una volta un nostro Grande Alleato, forse il più Grande di tutti, finalmente sta prendendo in seria considerazione di mandare due portaerei in Medio Oriente. Va bene, primo ministro Starmer, non ci servono più".

Toni del tutto simili a quelli riservati per la Spagna di Pedro Sánchez, con cui nelle ultime settimane la tensione è arrivata alle stelle tanto da far arrivare Washington a minacce di ritorsioni commerciali. Durante la prima uscita ai media italiani è stato ribadito il messaggio già espresso dal portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt: "Trump si aspetta la collaborazione da Paesi europei".