Ucraina, Palazzo Chigi: "Risoluzione del conflitto è interesse strategico strategico"

Angela Bruni 24 febbraio 2026 a

"Nel quarto anniversario dell'ingiustificata e brutale aggressione russa all'Ucraina, il Governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. In questi quattro anni di lotta del popolo ucraino per la difesa della propria libertà e indipendenza, l'Italia ha sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme ai propri alleati europei e occidentali". Così Palazzo Chigi in una nota. "L'Italia concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura. In questa prospettiva, il Governo sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti e partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina", prosegue la nota della Presidenza del Consiglio. "La risoluzione del conflitto rappresenta un interesse strategico europeo prioritario, essenziale per garantire la sicurezza del Continente e quindi dell'Italia".