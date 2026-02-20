Referendum giustizia, scontro a Palermo tra il presidente degli avvocati e quello del Tribunale

Foto: La7

Botta e risposta tra il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo, Dario Greco, e il Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, nel corso di un confronto sul referendum sulla riforma della giustizia organizzato dall'associazione giuridica Jus nell'aula magna del Tribunale. Tutto nasce per le parole del Procuratore Nicola Gratteri ricordate dal Presidente del Coa Greco. "Le chiedo, Presidente Morosini, una voce forte della magistratura per dire che non è vero che tutti quelli che votano sì sono indagati, impuniti, massoni deviati e non hanno a cuore l'efficienza della giustizia non l'ho sentita. Spero che arrivi, che ci si dissoci da chi ha rovinato la vita di tante persone e che, in conseguenza delle sue parole, contro le correnti di Anm, è diventato procuratore della Repubblica di Napoli", dice il Presidente degli avvocati.

Caro Gratteri altro che «cultura della giurisdizione»… Lei manda al rogo pure i semplici indagati

Immediata la replica del Presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini. "Io non sarei qui presente oggi se non credessi nella piena legittimazione di coloro i quali sostengono il sì. E allora certe precisazioni penso siano del tutto ultronee". E Greco ha risposto: "Io ho affermato la solidarietà nei confronti della giudice sul caso Sea watch, come l'abbiamo fatto in tutte le occasioni che ci sono state, però non ho sentito nulla sulle parole di Gratteri".