Crosetto: "Gli Usa? Come una moglie, dopo gli screzi si fa pace. La Nato? Va rafforzata"

Andrea Riccardi 14 febbraio 2026

"I rapporti tra Usa ed Europa "durano da oltre settant'anni e quindi anche quando sembra che ci siano screzi è come quando in casa si discute con la moglie, poi dopo ci si riappacifica e si continua la strada insieme". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco". "Noi siamo sempre stati difesi e abbiamo sempre avuto la deterrenza grazie all'armamento nucleare americano che è sicuramente dal punto di vista quantitativo e qualitativo il miglior ombrello e la migliore sicurezza che esiste al mondo, perchè non continuare ad usare quello?". "Poi ci sono quello francese e quello inglese, la loro capacità di deterrenza è sicuramente a disposizione di tutti gli alleati", ha aggiunto Crosetto che vorrebbe vedere una "Nato rafforzata". "L'Alleanza Atlantica è la base della pace e della libertà nel mondo ed è sicuramente un'organizzazione da conservare e potenziare", ha sottolineato il ministro della Difesa. Gli scopi della Nato sono sempre stati stabilizzare, preservare la pace, la democrazia e il diritto internazionale, "proprio quando ce n'è più bisogno in momenti come questo".

Crosetto, inoltre, vede positivamente l'ongresso di nuovi paesi nel Global Combat Air Program: "È un progetto altamente innovativo e con grandissimo contenuto tecnologico". Il programma, ha spiegato, rappresenta una base per il futuro non solo militare ma anche aeronautico e civile, ribadendo l'apertura alla partecipazione di tutti gli Stati interessati. Ma nessuno dovrebbe prevale è qui arriva una "stoccata" all'Eliseo. "Penso sarà difficile" che la Francia entri nel Gcap (Global Combat Air Program), anche perché l'alleanza che sta cercando di costruire con la Germania su un altro progetto di aereo "sta crollando" per "una francese tendenza a monopolizzare". Il Gcap "è invece pensato come cooperazione tra più nazioni, con ritorni industriali e tecnologici equilibrati e senza un Paese dominante". Crosetto ha poi incontrato il ministro della Difesa britannico John Healey: "È stato confermato il rafforzamento della cooperazione bilaterale, con reciproca soddisfazione per i progressi nelle iniziative congiunte in ambito addestrativo e industriale, in un'ottica sempre più strutturata e orientata agli standard Nato". Sul piano industriale, c'è stato apprezzamento per gli avanzamenti nei programmi congiunti "con l'obiettivo di consolidare capacità condivisa e rafforzare credibilità ed efficacia della difesa europea a livello continentale".