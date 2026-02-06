Ue, la nuova battaglia è contro TikTok: rischio dipendenza e violazione del DSA

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 06 febbraio 2026 a

Alcune funzionalità di TikTok possono spingere a un uso compulsivo del social, danneggiando la salute mentale degli utenti. Queste sono le contestazioni che la Commissione europea ha mosso verso TikTok, rilevando che la piattaforma è in violazione del Digital Services Act a causa del suo design additivo. Ciò include funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e il sistema di raccomandazione altamente personalizzato. L'indagine della Commissione indica preliminarmente che TikTok non ha valutato in modo adeguato come queste funzionalità possano danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Ad esempio, "ricompensando" costantemente gli utenti con nuovi contenuti, alcune funzionalità di design di TikTok alimentano l'impulso a continuare a scorrere e spingono il cervello degli utenti in una sorta di "modalità autopilota". La ricerca scientifica mostra che ciò può portare a comportamenti compulsivi e ridurre l'autocontrollo.

Inoltre, nella sua valutazione, TikTok ha ignorato indicatori importanti di uso compulsivo dell'app, come il tempo che i minori trascorrono su TikTok durante la notte, la frequenza con cui gli utenti aprono l'app e altri potenziali indicatori. TikTok sembra non aver implementato misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per mitigare i rischi derivanti dal suo design additivo. Ad esempio, le misure attualmente disponibili su TikTok, in particolare gli strumenti di gestione del tempo di utilizzo e gli strumenti di controllo parentale, non sembrano ridurre efficacemente i rischi derivanti dal design additivo della piattaforma. Gli strumenti di gestione del tempo non sembrano efficaci nell'aiutare gli utenti a ridurre e controllare il proprio uso di TikTok, poiché sono facili da ignorare e introducono una frizione limitata. Allo stesso modo, i controlli parentali potrebbero non essere efficaci perché richiedono tempo e competenze aggiuntive ai genitori per essere attivati.

In questa fase, la Commissione ritiene che TikTok debba modificare il design di base del suo servizio. Ad esempio, disattivando nel tempo le principali funzionalità additive come lo scroll infinito, introducendo pause efficaci nell'uso dello schermo, anche durante la notte, e adattando il suo sistema di raccomandazione. Queste constatazioni preliminari non pregiudicano l'esito dell'indagine. Le valutazioni preliminari della Commissione si basano su un'indagine approfondita che ha incluso l'analisi delle relazioni di valutazione dei rischi di TikTok, dei suoi dati e documenti interni, delle risposte a molteplici richieste di informazioni, una revisione dell'ampia letteratura scientifica sul tema e interviste con esperti in diversi campi, tra cui la dipendenza comportamentale. TikTok ha ora la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Potrà esaminare i documenti presenti nel fascicolo dell'indagine della Commissione e rispondere per iscritto alle constatazioni preliminari. Parallelamente, sarà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali. Se le valutazioni della Commissione saranno confermate, la Commissione potrà adottare una decisione di non conformità, che può comportare una sanzione proporzionata alla natura, gravità, recidiva e durata dell'infrazione, fino a un massimo del 6% del fatturato mondiale annuo del fornitore.