Partito di Vannacci, altro che 4%. Il sondaggio di Ghisleri: ecco quanto vale

Quanto vale davvero il partito di Roberto Vannacci? Dopo l'addio alla Lega tra veleni e polemiche e il lancio del simbolo Futuro Nazionale gli istituti demoscopici sono al lavoro per quantificare il consenso al generale eletto all'Europarlamento come indipendente del Carroccio. Nella prima rilevazione dell'Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri, la lista Futuro Nazionale di Vannacci si collocherebbe all'1,6%. Il sondaggio è stato realizzato per Porta a Porta.

Nella nota del programma condotto da Bruno Vespa su Rai1 Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio ed è al 29,8%, seguito dal Pd al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 stelle, invece, è all'11,3%, in crescita dell'1,1%. Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega all' 8% % cala dello 0,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,4% (-0,1%), Azione è al 3,7% (+0,1%), Italia Viva al 2 % cede lo 0,8%(-0,8%). Infine +Europa all'1,8 % cresce dello 0,2%, mentre Noi Moderati è allo 0,8% e cala dello 0,2%. In generale, il centrodestra è al 47,6% mentre il campo largo (senza Azione) è al 44,6 (+0,1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,7% (in calo del 2,6% rispetto all'ultima rilevazione).

Tornando a Vannacci, come detto per Ghisleri il consenso a FN è a un potenziale 1,6 per cento. Ben al di sotto del dato contenuto nell'ultimo sondaggio di YouTrend per Skytg24 che vede Futuro Nazionale al 4,2% delle intenzioni di voto.

Intanto Vannacci ha fatto sapere sui social che non lascerà il seggio a Bruxelles: "No, non mi dimetto da europarlamentare: i voti sono miei! E chissà perché questa zelante richiesta nei miei confronti non è stata fatta nei confronti dei parlamentari Minardo, Bellomo, Pierro e Bergamini che, solo negli ultimi 12 mesi, hanno lasciato la Lega approdando in altri partiti? L'ho detto da subito, è una questione di valori, principi, ideali e, soprattutto, di coerenza", scrive sui social Vannacci. Matteo Salvini era stato chiaro: "Vannacci ha avuto il voto mio, della mia compagna, del mio papà, di mia sorella. Ho fatto io campagna per lui, nonostante le perplessità di qualcuno. Io non tollero quando tutti si accaniscono contro uno. E il ringraziamento è stato 'Mi tengo il posto'". Un "posto che gli elettori avevano destinato alla Lega".