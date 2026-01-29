Referendum, disastro Pd. Imbarca pure D'Orsi ma il post sparisce: "Errore grave"

Valerio Castro 29 gennaio 2026 a

"Ma vi siete impazziti completamente Pd? D'Orsi è un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa". Lo scrive sui social Carlo Calenda rilanciando un post del Pd in cui si riposta un intervento in Tv dello storico Angelo D'Orsi sul referendum accompagnato dal claim 'il 22 e 23 marzo vota no!'. Tra i primi commenti al post di Calenda, quello della vice presidente del Parlamento Ue Pina Picerno, del Pd: "Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito", scrive l'europarlamentare dem.

A lanciare il caso era stato Luciano Capone de il Foglio, che aveva fatto uno screenshot del post del partito guidato da Elly Schlein prima che venisse cancellato. "Il 22 e 23 marzo vota no", si leggeva a corredo di un video del controverso professore Angelo D'Orsi, noto per le posizioni filorusse. "D'Orsi smonta la riforma della giustizia", scriveva in caratteri cubitali il Pd rilanciando un intervento a L'Aria che tira su La7. Un autogol a cui hanno cercato di porre rimedio cancellando il post.