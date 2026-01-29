Sicurezza, il grande imbroglio della sinistra. Nascondono l'indagine del poliziotto a Milano con il falso allarme Ice

Foto: Ansa

Il poliziotto di Milano indagato per omicidio volontario per avere sparato a uno spacciatore marocchino che gli aveva puntato contro una pistola a Rogoredo è stato relegato a piè della prima pagina su quasi tutti i quotidiani italiani, Corriere della Sera compreso. Notizia completamente assente e confinata a pagina 24 invece su la Repubblica. In compenso, le prime cinque pagine interne sono state dedicate all’allarme per gli agenti americani dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement) alle Olimpiadi di Milano-Cortina. D’altronde, sono giorni che la sinistra nostrana, sindaco Sala in primis, mettono in guardia gli italiani che non potranno più dormire sonni tranquilli. Idem su La Stampa di Torino. Notizia scomparsa dalla copertina, bisogna armarsi di pazienza e sfogliare fino a pagina 17 per scovarla. Insomma, la sicurezza nel nostro Paese non è messa a repentaglio da immigrati clandestini, ma da alcuni agenti statunitensi che accompagneranno il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente J.D. Vance. Il pericolo? Che possa finire come a Minneapolis, dove uno di questi agenti ha ucciso un manifestante in strada.

Eppure, se andiamo oltre la propaganda, scopriamo che non ci sarà alcun agente speciale americano in servizio sul territorio. Si tratta di analisti dell’Homeland security investigation che lavoreranno esclusivamente all’interno delle sedi diplomatiche Usa. Nel dettaglio, verranno ospitati nel Consolato a Milano, dove sarà allestita una sala operativa ad hoc. Tutto a posto quindi? Ovviamente no.

Cristina Tajani, senatrice del Pd, non si sente affatto rassicurata: «Avranno accesso alle banche dati», avverte preoccupata. Non si capisce bene da cosa, visto che le banche dati in questione sono quelle già oggi a disposizione del Consolato Usa. Le loro banche dati quindi, non quelle italiane. L’ambasciatore Usa in Italia, Tilman Fertitta, lo ha spiegato anche ieri: «Il ruolo dell’Ice sarà solo consultivo, non operativo». Elly Schlein non se ne cura. E mentre non esprime una parola di solidarietà nei confronti del poliziotto indagato, insiste: «Gli agenti dell’Ice hanno metodi da squadracce, non sono benvenuti».