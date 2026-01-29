Schlein scarica l'agente indagato: “Verificare l'uso della forza”. E fa campagna per il referendum

Foto: Lapresse

Seppure la vita criminale di Abderrahim Mansouri fosse nota e i suoi precedenti valgono più di mille parole, la sinistra continua a dubitare su chi si è trovato una pistola puntata in faccia e ha reagito, considerando le pericolosità del soggetto che aveva di fronte. Elly Schlein scarica, nei fatti, l’agente indagato. Basta, d’altronde, ascoltare quanto detto nella conferenza tenutasi a Montecitorio, per capire quale sia la linea del principale partito del campo largo. La segretaria del Pd, senza esitazioni, dice ai cronisti: «Mi auguro prima di tutto che la magistratura faccia il suo lavoro». Non solo prevale, ancora una volta, quel “giustizialismo” che, per anni, ha caratterizzato una certa area, ma soprattutto viene utilizzata una tragedia per fare campagna elettorale sul referendum, anche se nessun italiano sarà chiamato a scegliere se armare o meno i poliziotti. Ma per Elly è una «cosa importante» che ci siano giudici «indipendenti» per indagare e verificare se ci sia stato «un eccesso di uso della forza». Peccato, però, che la prima inquilina del Nazareno non ricorda che, nel 2016, lo stesso marocchino, ora difeso dai compagni, dopo essere stato bloccato aveva scaricato pugni e calci su un finanziere, con il risultato di dodici giorni di prognosi. Il tutto mentre, guarda caso, provava a sfilargli la pistola. Non si grida sul fatto che il 28 enne morto, in un decennio avesse accumulato un vero e proprio mix di precedenti (spaccio, rapina, resistenza, lesioni e ricettazioni). Parliamo di chi, come ben spiegato dal Corriere della Sera, era più di un semplice “quadro” nella macchina meneghina dello spaccio. Non è da escludere che la stessa sera della disgrazia stesse lì per "rifornire" il principale discount dell’eroina. Nonostante ciò, come ribadito dalla responsabile giustizia Debora Serracchiani la priorità per il Pd «è che si apra un’indagine» su chi ha sparato. Anzi, se la prende col governo, perché a suo dire, non avrebbe dato alle forze dell’ordine le risorse necessarie.

Dello stesso parere, d’altronde, è il sindaco Beppe Sala, che non solo dice di non sentirsi «tutelato» dal Viminale, ma addirittura ironizza sul ministro dell’Interno: «Io ho assunto – ribadisce la fascia tricolore - i vigili, lui?». Peccato che a smentirlo è il collega e compagno di partito Roberto Gualtieri. Il primo cittadino della capitale, qualche ora prima, aveva elogiato in pubblico Palazzo Chigi, parlando di «gestione della sicurezza eccellente». Basta, d’altronde, spulciare i numeri per capire come l’amministratore capitolino abbia ragione. Nel 2020, ai tempi del Conte 2, ci furono soltanto 3854 immissioni, mentre nel 2023 ce ne sono state oltre 13 mila, nel 2024 si è superata quota 10 mila, così come nel 2025. «L’andamento dei delitti in Italia – spiega Piantedosi - è in calo (-3,5%), in particolare diminuiscono quelli più gravi, come gli omicidi (-15%). Basti pensare ai dati su accoltellamenti e femminicidi. Inoltre, tra le forze di polizia è in corso la più rilevante campagna di assunzioni degli ultimi 30 anni. Stiamo coprendo il turnover al 100%, mentre ci sono stati governi di sinistra che finanziavano solo il 70%». Motivo per cui, a suo dire, le polemiche degli ultimi giorni sono del tutto «infondate e ingiustificate», tanto più «se a sollevarle sono coloro i quali, quando erano al governo, facevano registrare rispetto ad oggi un numero maggiore di reati (+18%) e sbarchi di irregolari (+170%), oltre che un numero inferiore di assunzioni tra le forze dell’ordine (-70%)».

Ecco perché la maggioranza tutta si schiera a favore di un esecutivo che certamente ha fatto meglio di chi lo ha preceduto. Nel 2020, ricorda il deputato di Fdi Riccardo De Corato, col governo rosso-giallo «la sinistra esprime il record negativo di assunzioni tra le forze di polizia e copre solamente il 60% di chi va in pensione. A Milano comandavano i centri sociali. Ma Sala è era un uomo felice e rassicurato». Motivo per cui definisce Beppe «sindaco da Leoncavallo».