Niscemi, Musumeci disintegra Schlein: “Usare i soldi del Ponte? Chiacchiere da bar e benaltrismo”

"A fronte di danni che le regioni stesse hanno quantificato in due miliardi e mezzo, lo stanziamento di cento milioni del consiglio dei ministri è del tutto insufficiente. Noi abbiamo proposto di utilizzare subito le risorse del Ponte sullo Stretto a partire da quelle stanziate per il 2026, che comunque non potranno essere utilizzate perché c'è il blocco della Corte dei conti". Si è espressa così Elly Schlein sul Corriere della sera sulla situazione a Niscemi, in Sicilia. "Quindi - aggiunge - invece di buttare via quei soldi per un'impuntatura ideologica, bisognerebbe immediatamente dirottarli per il sostegno a questi territori”.

Parole che hanno trovato la netta replica di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, nell’intervento a Rtl 102.5: “Sono argomenti da caffè, di sottrarre soldi ad una delle più grandi infrastrutture al mondo, che serve al Mezzogiorno per potersi proiettare con le carte in regola in un Mediterraneo che cambia e che torna a diventare strategico. Questo appartiene al partito del benaltrismo. Ma c'è tanto ancora da fare ed è la cultura che ha accompagnato noi meridionali per tanto tempo, ma non solo nel meridione. I soldi del ponte sono soldi per il ponte, i soldi per la ricostruzione appartengono al dipartimento ricostruzione che fa parte delle mie deleghe e che sono già disponibili. Quindi è un argomento assolutamente pretestuoso di chi storicamente è contrario alle infrastrutture strategiche".

“Qualcuno magari vorrebbe farci tornare alle palafitte, ma noi abbiamo una visione molto diversa. Per noi l'Italia si proietta nel Mediterraneo in un rapporto nuovo con l'Africa e con i paesi del vicino e Medio Oriente. Quindi un Sud 'infrastrutturato' - ha continuato Musumeci -, certo anche con ferrovie adeguate, con autostrade adeguate, ma soprattutto con il facile collegamento che avvenga non in tre ore ma in tre minuti fra le due sponde, possa consentire al Mezzogiorno di avere nei prossimi anni un ruolo strategico". "Per Niscemi il denaro è già nel bilancio del dipartimento ricostruzione, noto come Dipartimento Casa Italia, e se non dovessero bastare il Governo sarebbe nelle condizioni di poter recuperare altri fondi. Però bisogna capire quanto serve, quante persone dobbiamo accogliere in questo nuovo quartiere che dovrà nascere in un'area assolutamente sicura e lontana da ogni contesto franoso", ha sottolineato Musumeci.