Confermate le date del referendum: il Tar respinge il ricorso del Comitato No
Nordio: "Sentenza adamantina"
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No per il referendum, che contestava la scelta del governo di fissare la data del referendum al 22-23 marzo 2026. "La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento" scrive il Tar nella sentenza, e chiude:" Non sussistono ragioni affinché l'Esecutivo differisca l'indizione del voto". Si dice soddisfatto il ministro della Giustizia Nordio:" La motivazione è di una chiarezza adamantina: trattandosi di un referendum confermativo, una volta che si sia determinata una condizione per il suo svolgimento - in questo caso la richiesta parlamentare - le altre, come le cinquecentomila firme, sono inammissibili perché superflue. Come avevamo detto sin dall'inizio. Si è trattato di un espediente dilatorio che speriamo sia anche l'unico''.