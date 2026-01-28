Confermate le date del referendum: il Tar respinge il ricorso del Comitato No

Nordio: "Sentenza adamantina"

28 gennaio 2026 a

a

a

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No per il referendum, che contestava la scelta del governo di fissare la data del referendum al 22-23 marzo 2026. "La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento" scrive il Tar nella sentenza, e chiude:" Non sussistono ragioni affinché l'Esecutivo differisca l'indizione del voto". Si dice soddisfatto il ministro della Giustizia Nordio:" La motivazione è di una chiarezza adamantina: trattandosi di un referendum confermativo, una volta che si sia determinata una condizione per il suo svolgimento - in questo caso la richiesta parlamentare - le altre, come le cinquecentomila firme, sono inammissibili perché superflue. Come avevamo detto sin dall'inizio. Si è trattato di un espediente dilatorio che speriamo sia anche l'unico''.