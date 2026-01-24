Afghanistan, Tajani: "Onore ai 53 caduti italiani. Erano in prima linea"

Foto: Ansa

Angela Bruni 24 gennaio 2026

"Posso soltanto dire che ci sono 53 caduti italiani, molti dei quali decorati al valore militare, alcune medaglie d'oro, alcune medaglie d'argento. Abbiamo avuto più di 700 feriti durante la missione in Afghanistan. Non possiamo che rendere onore a questi nostri militari che essendo caduti erano in prima linea''. Il ministro degli Esteri e il vicepremier Antonio Tajani è intervenuto a proposito delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha minimizzato l'impegno degli alleati Nato in Afghanistan.