Cordoglio della politica dopo la morte di Luigi Nicolais, ex ministro per la Pubblica Amministrazione, dal 2006 al 2008, nell'ultimo governo guidato da Romano Prodi e presidente del Cnr dal 2012 al 2016. "Oggi il nostro Paese ha perso uno scienziato autorevole, una figura di riferimento per tutta la comunita' scientifica nazionale e internazionale e un politico capace che ha dedicato tutta la sua vita all'innovazione e al progresso", dice l'ex presidente del Consiglio Prodi. Per il leader di Azione Carlo Calenda lo scienziato e politico e' stato "un gentiluomo nel senso pieno del termine, mai sopra le righe, sempre concentrato sul merito delle questioni e sull'interesse pubblico", che "ha servito le istituzioni con discrezione e serieta'". Diversi i messaggi da parte del Pd, partito di cui Nicolais e' stato deputato dal 2008 al 2012. "Nicolais e' stato un uomo che ha saputo coniugare innovazione e passione per il rilancio del Sud Italia. Il suo impegno unito alla visione lungimirante, ha segnato la vita di numerosi giovani e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo delle regioni meridionali", sottolinea il vicecapogruppo del Pd alla Camera Toni Ricciardi. A ricordare "l'amicizia personale e familiare" che lo legava all'ex ministro il deputato dem Stefano Graziano, che ne parla come di un "maestro di vita, prima ancora che di ricerca e di politica". "Un grande intellettuale, scienziato e appassionato uomo delle istituzioni", e' il ritratto che ne fa il deputato del Pd Enzo Amendola. Secondo Alfredo D'Attorre, responsabile Universita' del Partito Democratico, e' stato uno scienziato "animato da una costante passione per le ricadute della scienza nella societa'". Piero Fassino descrive Nicolais come "un intellettuale raffinato e garbato" e Marco Sarracino, responsabile Sud della segreteria Pd, sottolinea il suo tratto di "uomo di scienza che ha dato lustro a Napoli". "Un intellettuale, un uomo di scienza, un politico appassionato e integerrimo. Manchera' molto", dice il deputato dem Arturo Scotto. Da Avs Fiorella Zabatta dice "addio a un maestro di scienza e di vita". Dal centrodestra interviene il presidente Dc e deputato di Fratelli d'Italia Gianfranco Rotondi. "La morte di Nicolais e' una gravissima perdita per la cultura e la politica campana", osserva Rotondi.