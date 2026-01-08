Il ministro Valditara celebra il Tricolore: "Bandiera simbolo di unità"

08 gennaio 2026 a

All'indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara interviene per promuovere nelle comunità scolastiche la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica,

"Si richiama l'attenzione sull'importanza della bandiera italiana quale simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell'identità della nostra Nazione - si legge nella circolare inviata da Valditara - È fondamentale che gli studenti conoscano la storia e il valore costituzionale del Tricolore, come previsto, peraltro, dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. L'educazione al rispetto della bandiera passa anche attraverso la cura e la corretta esposizione della stessa sugli edifici scolastici. A tal proposito si rammentano le disposizioni che regolano modalità, tempi e condizioni di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e delle altre bandiere previste dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, tra l'altro, che le bandiere siano mantenute in buono stato di conservazione, esposte in modo conforme e sostituite qualora risultino deteriorate, scolorite o non più idonee alla funzione rappresentativa loro attribuita".