Valditara: "Stanziati altri 206 milioni per mettere in sicurezza le scuole"

Foto: Ansa

Francesca Mariani 29 dicembre 2025 a

a

a

Firmato un ulteriore decreto da 206,8 milioni di euro per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza nelle scuole. Il provvedimento stanzia fondi per l’adeguamento e per gli interventi urgenti. "Solo un mese fa ho firmato un primo decreto da 223,7 milioni di euro che ha consentito il finanziamento di 1.155 interventi", ha spiegato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Queste ulteriori risorse si aggiungono alle precedenti e consentiranno lo scorrimento delle graduatorie ampliando la platea degli istituti coinvolti. La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri”. Oltre il 43,4% delle risorse è destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, le graduatorie sono state pubblicate sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La misura si aggiunge all’investimento complessivo in edilizia scolastica (che ricomprende messa in sicurezza, scuole nuove, asili e scuole dell’infanzia, mense e palestre) di circa 12 miliardi complessivi che utilizza sia fondi Pnrr sia, per circa un terzo degli interventi di messa in sicurezza, sia fondi ministeriali, intervenendo su circa 10 mila edifici scolastici, oltre un quarto di quelli presenti sul territorio italiano.