Manovra: siparietto in Commissione, dem manda audio Meloni

Foto: Ansa

Redazione 28 dicembre 2025 a

a

a

La discussione sugli emendamenti alla legge di Bilancio va avanti, ma mentre si susseguono gli interventi degli esponenti delle opposizioni, dagli altoparlanti irrompe la voce della presidente del consiglio Giorgia Meloni: "La democrazia parlamentare significa che il parlamento decide, la democrazia parlamentare significa che il parlamento e' centrale", dice Meloni. La premier, pero', e' lontana. A 'evocarla' e' il deputato dem Claudio Mancini che, telefono alla mano, rilancia l'audio di un intervento in Aula a Montecitorio, ai tempi in cui Meloni era leader dell'opposizione: "E di grazia, posso chiedervi dov'e' la democrazia parlamentare nel momento in cui il Parlamento non puo' discutere la legge di bilancio che vi segnalo essere la prima prerogativa dei parlamenti dalla fine delle monarchie assolute e quindi, piu' o meno, dal XVII secolo?", diceva allora Meloni. Serafica la risposta del presidente della Commissione Bilancio: "Grazie onorevole Mancini, ha ottenuto lo scopo".