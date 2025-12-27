Ucraina, Meloni: Europa e Usa devono essere uniti per portare Russia a fermare la guerra"

Foto: Ansa

Nell'ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato, questo pomeriggio, insieme ad altri capi di governo europei, ad una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky alla vigilia del suo incontro con il Capo della Casa Biabca Donald Trump. Nel corso della conversazione la premier Meloni ha condiviso e ribadito l'importanza, mai come in questo momento, di "mantenere l'unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto". Solo "attraverso questa solida unità di vedute la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati".