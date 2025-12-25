Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni con la tazzina di caffè in mano

Foto: X

Angela Bruni 25 dicembre 2025 a

a

a

Sorridente, davanti all'albero addobbato, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha voluto augurare buon Natale agli italiani. Con indosso un maglione rosso su cui è ricamata la scritta "Anche a te e famiglia", in mano una tazzina di caffè, rossa pure quella, ha postato lo scatto sui social network. Già ieri, con un filmato pubblicato sul web, la premier si era rivolta agli italiani. "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta di fronte al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale", aveva dichiarato Meloni davanti al presepe. "Anni fa vi ho detto 'prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe', lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, il presepe racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro".

"Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, sono valori che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore", aveva sottolineato Meloni. "Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé. E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po' di luce, di calma e di forza".