Manovra, Gasparri (FI): "Evitate penalizzazioni sulla pensione per le forze di polizia"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 20 dicembre 2025 a

a

a

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Commissione Bilancio dopo il via libera alla Manovra, ha spiegato che "il tema previdenziale incombe sulle nostre teste per l'aumento dell'età della popolazione e il basso numero di nascite. Dobbiamo sviluppare la previdenza complementare, integrativa". "Dopodiché, anche noi abbiamo espresso perplessità su alcuni aumenti dell'età pensionabile", ha aggiunto. "È una questione che può trovare soluzione in questa legge o in un'altra, ma che resterà comunque. Per quanto riguarda il comparto sicurezza-difesa abbiamo evitato una penalizzazione. L'aumento ipotetico di un mese di lavoro è stato slittato per questo settore al 2028, 2029 e 2030, per 3 mesi complessivi, salvo però un Dpcm dei Ministri competenti che valuteranno le particolari forme di impiego di chi lavora sul campo. Ma il popolo in divisa svolge un lavoro usurante perché anche il poliziotto o il carabiniere che ha 58 anni sta in un ufficio è stato a fare l'ordine pubblico, a 40 anni ad inseguire un malvivente, quindi il concetto di lavoro usurante non appartenente alle Forze di Polizia e non va fotografato sugli ultimi cinque anni che casomai ha trascorso in ufficio". "Per Forza Italia questo è un punto importante", ha sottolineato Gasparri. "Sono stati poi messi fondi anche per la previdenza dedicata, che è diversa da quella complementare. Lavoreremo ovviamente ancora in aula e nel futuro, ma sono contento dei risultati economici che questo governo ha raggiunto".