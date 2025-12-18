Ucraina, Tajani: "Non c'è alternativa al piano di Trump per far finire la guerra"

Foto: Ansa

Non è un periodo facile, ''purtroppo ci sono due guerre in corso. C'è il cessate il fuoco a Gaza, mi auguro si possa arrivare in tempi rapidi a un cessate fuoco anche in Ucraina, ma non è semplice. Si sta lavorando, credo che Trump ce la stia mettendo tutta per arrivare a un accordo. Non è facile perché ci sono interessi contrapposti, soprattutto per quanto riguarda il Donbass. La Russia lo vuole tutto, anche dove non è arrivata a conquistare e gli ucraini dicono di no''. Lo dice Antonio Tajani a Dritto e rovescio, su Rete4. ''Non credo che ci sia un'alternativa al piano Trump, l'unica possibilità è quella degli Stati Uniti che si fanno mediatori - aggiunge il vicepremier e ministro degli Esteri - Così come ha ottenuto un buon risultato fino a adesso in Medio Oriente, credo che lo possano ottenere in Russia. L'Italia sta assecondando il lavoro americano e credo sia l'unica chance per arrivare a un accordo''.

''Noi stiamo sostenendo l'Ucraina perché è il Parse invaso, ma dobbiamo arrivare alla pace il prima possibile perché ci sono centinaia di migliaia di morti per una guerra che ha portato alla conquista, compresa la Crimea, del 19% del territorio ucraino. È una guerra lunghissima, con tanti morti e pochi risultati'', dice ancora il segretario di Forza Italia.