Il ministro Casellati dopo il confronto ad Atreju: "Renzi ha mai letto la riforma?"

"Ho presentato la riforma del Premierato, che da un lato garantisce la stabilità e dall’altro dà voce ai cittadini che scelgono non solo i parlamentari, ma anche il Presidente del Consiglio. Una riforma fondata su pesi e contrappesi, rispettosa del ruolo del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Negli ultimi dieci anni l’instabilità politica è costata all’Italia 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico;una somma superiore all’ammontare del Pnrr. La previsione del “secondo premier” è un’eccezione, prevista solo per casi straordinari, mentre la nomina e la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio ne rafforza la responsabilità. Sono contenta di aver illustrato la riforma anche al Senatore Renzi, che assente o distratto, non l’ha vista arrivare al Senato dove è stata approvata lo scorso anno dopo 7 mesi di discussione in commissione e in aula. Il dubbio è: l’ha mai letta?". A dirlo il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati.