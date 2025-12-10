Dl Bollette 2026: arrivano 55 euro per il caro energia. Ecco bonus extra e sconti per le imprese

Foto: Lapresse

È in arrivo per il 2026 un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima per le forniture di energia elettrica dei clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro e delle famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE inferiore a 20.000 euro. È previsto inoltre uno sconto, destinato alle PMI, a favore delle utenze non domestiche connesse in bassa tensione sulla componente della tariffa elettrica legata agli oneri generali di sistema per il finanziamento delle fonti energetiche rinnovabili. Un aiuto, dunque, contro il caro energia, pensato per le famiglie a basso reddito e per le piccole e medie imprese. Dovrebbe beneficiarne una platea di circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Si provvederà all’attuazione della misura tramite una deliberazione dell’Arera. Il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al bonus sociale previsto a legislazione vigente.

La bozza in circolazione del nuovo Dl Bollette, atteso in Cdm entro fine anno, chiarisce i dettagli del provvedimento atteso da settimane. Con deliberazione dell’Arera, specifica il testo, si provvede alla “riduzione per il 2026 della parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione applicata all’energia prelevata alle utenze non domestiche in bassa tensione”. All’attuazione delle misure si provvederà mediante le risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, pari a 1 miliardo di euro.

“La disposizione si pone l’obiettivo di ridurre il costo della fornitura di energia elettrica, per l’anno 2026, per i clienti domestici in condizioni di disagio economico da una parte e delle piccole e medie imprese connesse in bassa tensione dall’altra”, si legge nella relazione illustrativa. Sulla base dei dati relativi agli attuali percettori dei bonus energetici e di quelli relativi ai soggetti che hanno beneficiato nel 2023 di misure straordinarie simili, la bozza del provvedimento stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura si aggira attorno ai 250 milioni di euro.